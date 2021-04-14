Киев, , 21:02 — REGNUM Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2021 года составил $256,5 млн, сообщила 14 апреля государственная служба статистики.

Согласно источнику, экспорт товаров за первые два месяца текущего года составил $8,47 млрд, что на 4,5% больше по сравнению с январем-февралем 2020 года. При этом импорт составил $8,73 млрд, что на 0,5% больше, чем в прошлом году.

Лидерами по экспорту стали Китай ($1,09 млрд), Польша ($647,6 млн) и Турция ($552,1 млн долл.). Отметим, что Российская Федерация стала только шестой по объемам украинского экспорта с показателем $379,3 млн, хотя все последние годы стабильно входила в тройку лидеров в данной категории.

Импортировала больше всего Украина в январе-феврале из Китая ($1,4 млрд), Германии ($757,7 млн) и Российской Федерации ($730,9 млн). В сообщении отмечается, что совокупный импорт из стран ЕС составил $3,4 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношениях с Украиной скоро вообще не останется места для взаимности, отметив, что такие изменения можно воспринимать с «глубоким сожалением».