Рим, , 21:01 — REGNUM Италия получит 6,8 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer из новой партии (общим объемом 50 млн доз), о поставке которой власти ЕС договорились с компанией, сообщил в среду, 14 апреля, комиссар правительства Италии по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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В апреле в Италию будет поставлено на 670 тысяч доз больше, чем предполагалось, в мае — на 2,15 млн доз больше, в июне — на 4 млн доз больше, пояснил комиссар.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 14 апреля, в Италии умерли 115 557 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 469 (днем ранее — на 476). Число подтвержденных носителей выросло на 16 168 (днем ранее — на 13 447). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 809 193 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 514 660 человек — на 4560 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 091 366 человек, что составляет 6,79% населения Италии.