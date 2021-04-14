Челябинск, , 20:59 — REGNUM Суд по поводу изменения границ Челябинского бора перенесли на 28 мая. Об этом пишут СМИ.

Сейчас Седьмой кассационный суд рассматривает жалобу областного Заксобрания на решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который признал, что участок бора был незаконно выделен под строительство хирургического корпуса. Тогда власти региона заявили, что будут его обжаловать. Однако на рассмотрение своей же жалобы 14 апреля представители Заксобрания не явились. В итоге судья перенёс дату рассмотрения кассации.

Юрист Владимир Казанцев отметил на своей странице во ВКонтакте, что вместе со своим коллегой Андреем Талевлиным заявил отвод всему составу Седьмого кассационного суда. Но прокурор их не поддержал, а затем суд отказался удовлетворить ходатайство.