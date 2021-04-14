Москва, , 20:58 — REGNUM Киев на заседании контактной группы назвал убийства ВСУ мирных жителей в Донбассе инсценировками, это верх цинизма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

«Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», — заявил Грызлов.

Донецк и Луганск предложили Киеву уточнить конкретные параметры работы совместного механизма верификации нарушений и контроля за обеспечением перемирия с целью обеспечения его эффективного функционирования, отметил политик.

Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой «добавленной стоимости», сказал Грызлов.

Прошедшее заседание контактной группы показало, что урегулирование отброшено на ту же отметку, что и семь лет назад, дал оценку политик. Как и на предыдущем, внеочередном заседании, украинская делегация при поддержке ОБСЕ отказалась даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года, сообщил Грызлов.

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