Москва, , 20:58 — REGNUM Власти Москвы должны сохранить памятник воинам Московского жирового комбината. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«То, что памятные монументы следует сохранять — даже не обсуждается. Они — история города, страницы в истории страны, и мы не можем допустить по отношению к ним вандализма. Поэтому проблему с памятником, посвященным «Воинам Московского жирового комбината» нужно решать», — сказал Липовой.

По его словам, соответствующие письма уже направлены в адрес прокуратуры и мэрии города, а также руководству застройщика ГК ПИК, которой, по информации СМИ, принадлежит территория, где находится памятник.

Липовой отметил, что в организацию обращаются ветераны, которых беспокоят появившиеся слухи о возможном сносе памятника, ведь, по их словам, монумент оказался на частной территории, и застройщик вполне может попробовать его снести: «Этого нельзя допустить, следует, наоборот, обеспечить памятнику соответствующий уход и допускать к нему местных жителей в праздничные дни для возложения цветов».