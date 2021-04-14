Рим, , 20:57 — REGNUM

По данным на вечер среды, 14 апреля, в Италии умерли 115 557 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 469 (днем ранее — на 476), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 16 168 (днем ранее — на 13 447).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 809 193 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 514 660 человек — на 4560 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 091 366 человек, что составляет 6,79% населения Италии.