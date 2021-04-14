Бруклин-Сентер , , 20:53 — REGNUM Уволенной после скандала с убийством чернокожего Данте Райта в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота, США) сотруднице полиции Ким Поттер грозит десять лет тюремного заключения, передаёт 14 апреля CNN.

Поттер сегодня, 14 апреля, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности прокуратурой округа Вашингтон. Десять лет ей могут присудить по законодательству штата.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, работавшая в полиции Поттер ранила Райта, который пытался скрыться на автомобиле при задержании 11 апреля. Он, раненый, попал в аварию и погиб.

Выяснилось, что Поттер хотела применить электрошоковое устройство в отношении задерживаемого, но перепутала и выстрелила из пистолета. На фоне скандала она уволилась из полиции.

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