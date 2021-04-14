Москва, , 20:51 — REGNUM В связи с позицией Украины заблокированы как практическое урегулирование вопросов безопасности, так и переговоры по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

«Более того, сегодня украинская делегация умудрилась обусловить восстановление социально-экономических связей решением вопросов, которые сама же и блокирует. В частности, заморожены вопросы об обеспечении перемирия и о диалоге о будущем режиме существования Донбасса», — отметил Грызлов.

Этот диалог должен был начаться еще с 9 марта 2015 года, подчеркнул политик.

«Кроме того, Киев по-прежнему держит в полном секрете свое видение будущего статуса Донбасса», — обеспокоен Грызлов.

На фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств, отметил полпред России.

«Те политики, прежде всего представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое военное разрешение конфликта», — заявил Грызлов.

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