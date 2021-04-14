Киев, , 20:50 — REGNUM Встреча президента Франции Эммануэля Макрон и главы Украины Владимира Зеленского, запланированная на 16 апреля, пройдет в формате обеда.

Об этом 14 апреля сообщили украинские СМИ со ссылкой на информацию пресс-службы Елисейского дворца.

В анонсе говорится, что обед запланирован на 13:15 по парижскому времени.

Госинформагентство «Укринформ» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает, что главной темой встречи президентов станет «эскалация Россией ситуации с безопасностью на восточных границах Украины».

Напомним, что ранее французское издание Le Figaro со ссылкой на свои источники сообщило, что личный разговор, инициированный лидером Франции, предназначен для того, чтобы настоять на «примирении и компромиссах» в переговорах с Москвой. В офисе президента Украины эту информацию комментировать не стали.