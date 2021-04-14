Детройт, США, , 21:06 — REGNUM Урна майя, датируемая между 900 и 1600 годами нашей эры, возвращается в Мексику, 50 лет простояв в американском университете. Об этом 14 апреля сообщает BBC.

Данная урна, которая, как предполагается, имеет большую историческую ценность, находилось в колледже Альбион в штате Мичиган с 1969 года.

Консульство Мексики в Детройте и колледж подписали соглашении о передаче артефакта мексиканскому национальному институту антропологии и истории.

Урна была подарена колледжу Альбион выпускником Марвином Ванном в 2003 году. Он часто совершал экспедиции в Мексику и оставил учебному заведению другие интересные находки.