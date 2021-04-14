Бишкек, , 20:41 — REGNUM Правительство Киргизии перенесло с 1 апреля на 1 июля 2021 года дату введения обязательной маркировки табачной и алкогольной продукции и обязательного применения контрольно-кассовых машин, работающих в режиме онлайн. Об этом сообщили в налоговой службе республики.

Власти объясняют такое решение желанием повысить эффективность введения маркировки товаров и применения ККМ-онлайн, а также необходимостью предоставить предпринимателям дополнительного времени на внедрение нововведений.

Напомним, что система применения онлайн-касс и маркировка товаров реализуются в Киргизии в рамках фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» наряду с внедрением электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления автозаправками, электронной товаротранспортной накладной и информационной системы «Сводный пост».