Челябинск, , 20:40 — REGNUM Три единицы огнестрельного оружия и 13 боеприпасов изъяты у 75 — летнего жителя города Магнитогорска (Челябинская область), сообщили 14 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве пояснили, что изъятие проведено бойцами ОМОН, которые оказали содействие коллегам из управления МВД по Магнитогорску в задержании жителя города, подозреваемого в незаконном хранении оружия.

«Со слов подозреваемого, арсенал он держал без цели использования, — сообщили в ведомство. — По данному факту возбуждено уголовное дело».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге осуждены нелегальные торговцы оружием