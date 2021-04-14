Киев, , 20:40 — REGNUM Вероятность вооруженного конфликта Украины и России «близка к нулю», заявил вечером 14 апреля в эфире канала «Украина 24» депутат Рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Политик назвал нынешнюю ситуацию на границе «демонстрацией силы, которая происходит не для Украины».

«К счастью, особо сильных провокаций на фронте нет, есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Мы воспринимаем это как сигнал нашим ВСУ быть в полной боевой готовности», — сказал соратник Зеленского.

Он также отметил, что в геополитическом контексте вместе с Украиной «выступает вся Западная Европа, США и Британия», поэтому повода переживать нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня посол Украины в ПольшеАндрей Дещица заявил, что Киев вместе с НАТО и Евросоюзом «сделает всё, чтобы предотвратить войну». До этого президент Зеленский заявлял, что лучший способ для Украины избежать военных действий и закончить войну в Донбассе — это вступление страны в НАТО.