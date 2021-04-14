Ижевск, , 20:36 — REGNUM В Удмуртии в 2021 году построят ещё четыре АГНКС (Автомобильных газонаполнительных компрессорных станций). Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Инвестиции в проект составят 144 млн рублей. Всего до 2025 года в регионе будет построено 25 газовых автозаправок.

В прошлом году были открыты три новых АГНКС, из которых по одной станции появилось в Сарапуле и Игре.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году республика вошла в число 27 пилотных регионов России, где реализуется программа по развитию рынка газомоторного топлива. До этого момента в республике уже работали девять АГНКС. А объем реализуемого Газпромом газомоторного топлива с 2013 года увеличился в семь раз.

С момента старта программы в республику привлечено 260 млн рублей инвестиций, в том числе из федерального бюджета, создано 24 новых рабочих места.

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