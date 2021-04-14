Скопье, , 20:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 14 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 3610 образцов в стране выявили 949 носителей коронавируса. Еще 737 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 144 111 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4322 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались 33 пациентов с диагнозом COVID-19. Уже неделю в стране ежедневно в стране умирает около 35 человек с таким диагнозом. 119 683 пациента выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 20 106 человек.

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В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

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