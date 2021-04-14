Челябинск, , 20:35 — REGNUM В муниципалитетах Челябинской области необходимо усилить контроль за соблюдением социального дистанцирования и масочного режима. Об этом на совещании с главами территорий заявил губернатор Алексей Текслер.

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Он отметил, что часть досуговых, транспортных и торговых организаций в последнее время ослабили требования к соблюдению данных мер, и отметил, что это недопустимо. Руководитель региона потребовал возобновить и, если потребуется, то наказывайть нарушителей.

«Впереди праздники, Первое мая и День Победы, и мы не можем допустить в регионе рецидивной вспышки заболеваемости коронавирусом», — добавил Текслер.