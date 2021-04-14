Челябинск, , 20:28 — REGNUM В Челябинской области привиться от COVID-19 можно прямо на железной дороге. По региону курсирует передвижной пункт «Поезд здоровья», сообщает пресс-служба губернатора.

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13 и 14 апреля он сделал остановки в Еманжелинске, Карталах, Троицке и на ряде других станций. Жители этих территорий могли поставить прививку.

«Посмотрим на результаты. Если данная акция будет пользоваться спросом, совместно с РЖД продолжим прививать южноуральцев в передвижном пункте», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Добавим, также вакцинация активно идёт в торговых центрах. География её распространения постоянно расширяется.