Москва, , 20:28 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 14 апреля раместил два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 384 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26 236 с датой погашения 17 мая 2028 года на сумму 170,732 млрд рублей. Спрос при этом составил 259,124 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 93,0431% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,08% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26 235 с погашением 12 марта 2031 года на 213,014 млрд рублей при спросе в 251,515 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 91,5463% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,23% годовых.

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, во II квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах облигации федерального займа в общей сложности на триллион рублей.

За I квартал 2021 года Минфин разместил на аукционах ценные бумаги на 774,4 млрд рублей.