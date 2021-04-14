Казань, , 20:26 — REGNUM Семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом в селе Аксубаево в Татарии, сообщает 14 апреля региональное следственное управление СК.

Возбуждено уголовное дело.

«Четырнадцатого апреля в квартире одного из домов в селе Аксубаево обнаружены тела супружеской пары, а также двух их детей — дочери 2000 года рождения и сына 2002 года рождения с признаками отравления угарным газом. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — указано в сообщении.

Сотрудники регионального управления СК проводят осмотр места происшествия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Готовится назначение необходимых для таких случаев экспертиз.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей в Чувашии отравились угарным газом