Саранск, , 20:26 — REGNUM Саранск станет одним из первых городов после Москвы, где будет организован показ фильма «Девятаев», который выйдет в широкий прокат 29 апреля. Ожидается, что на премьере будут присутствовать родственники Михаила Девятаева, режиссер Тимур Бекмамбетов и врио главы Мордовии Артем Здунов.

Лента будет продемонстрирована в Саранске в указанный день дважды, оба показа будут благотворительными. В первую очередь их посетят ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также участники патриотических общественных объединений.

«Мордвин» — таким был позывной летчика-истребителя старшего лейтенанта Девятаева… Теперь про «Мордвина» узнают и жители всей страны, и этот позывной будет звучать с экранов по всей России, увековечив память о его подвиге и о его родине», — отметил Бекмамбетов, которые снимал картину в содружестве с Сергеем Трофимовым. Главную роль в остросюжетном фильме сыграл Павел Прилучный, а консультантом в период съемок был сын знаменитого летчика — Александр Девятаев, профессор Казанского государственного медицинского университета.

ИА REGNUM напоминает, Михаил Девятаев родился в селе Торбеево. Во время Великой Отечественной войны он командовал звеном 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. В общей сложности он сбил девять вражеских самолетов. Полк, в котором служил Девятаев, называли музыкальным, и именно он стал прототипом полка в фильме «В бой идут одни старики». Михаил Девятаев смог бежать из немецкого лагеря в Пенемюнде на острове Узедом. Угнав немецкий самолет «Хейнкель», он умудрился уйти от помоги в низких облаках и с товарищами пролетел над морем к своим. Михаилу Девятаеву присвоено звание Героя Советского Союза.