14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 21:17 — REGNUM Оговорка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате которой он назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 14 апреля в социальной сети Facebook.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Французы шумно выдохнули и неистово начали креститься», — думает Ольга Ф.

Некоторые комментаторы считают, что премьер-министр не допустил ошибку, а озвучил вероятное стечение обстоятельств. Люди отметили, что такое с Пашиняном уже было, и его оговорка преобразовалась в реальность.

«Пашинян никогда не ошибается. Он как-то сказал, что Карабах — это Азербайджан. Сказано — сделано. Так что держитесь, французы!» — написал Terlan Q.

Ряд пользователей посчитал нужным отметить, что считают оговорку Пашиняна далеко не оговоркой, а попыткой войти в расположение российского лидера. Граждане уверены, что такой подход не говорит ничего хорошего о премьер-министре Армении.

«Пашинян, ваши лестные слова в сторону нашего президента ему льстят, но он президент великой страны, так что лучше позаботьтесь о своей дальнейшей судьбе и карьере», — обратился Валерий Г.

Никол Пашинян и Владимир Путин Kremlin.ru

Многие граждане оказались убеждены, что из Пашиняна плохой пророк, как и личность. Люди считают, что такой политик ведёт себя крайне недостойно на занимаемом им посту.

«Пашинян знает, что Путин питает большую теплоту к Европе и хотел бы, чтобы Россия была в дружбе с Францией. Именно поэтому он специально допустил оговорку, чтобы умаслить отношение российского президента к своей фигуре. Поэтому он не дурак и не пророк, а мерзкая изворотливая эгоистичная личность», — предполагает Егор Г.

Часть людей считает, что если Пашинян продолжит в том же духе, то может обнаружить Путина главой не Франции, а его республики.

«Не всё так страшно. Не до смеху будет, когда он назовёт Путина президентом Армении», — считает Давид Б.

Никол Пашинян и Владимир Путин Kremlin.ru

Нашлись и те, кто назвал данную новость не стоящую обсуждения. Люди уверены, что это была обычная оговорка и не стоит придавать ей дополнительного значения.

«Сейчас из случайной оговорки сделают великое событие и растащат на мемы — такое время. А вообще, это, конечно, забавно, но не стоит из такой мухи целого слона», — поделился своим мнением Андрей М.

Напомним, 14 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился во время выступления в парламенте и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции.