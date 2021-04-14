Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Релиз сюрреалистичного ужастика Strangeland состоится 25 мая 2021 года. Об этом стало известно из нового трейлера проекта, опубликованного на YouTube-канале Wadjet Eye Games.

В ролике показаны новые геймплейные фрагменты Strangeland. Сами разработчики описывают происходящие в игре события как «сюрреалистичный карнавал».

Игра будет доступна только на PC. Приобрести её можно будет в сервисе Steam.

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