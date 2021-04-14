14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию об атаке Ирана на корабль Израиля.

Светлана Рыбина, , 21:21 — REGNUM Информация телеканала Al Arabiya, согласно которой Иран выпустил ракету по израильскому судну в Аравийском море, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 апреля в социальной сети Facebook.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они, видимо, не успокоятся, пока Третья мировая не начнётся», — пишет Джаббар С.

Многие пользователи считают, что действия Ирана стали логичным следствием агрессивных действий Израиля. Поэтому граждане оказались не удивлены поступку Тегерана.

«Этого стоило ожидать. Иран платит такой же монетой за свой обстрелянный корабль», — отметил Евгений С.

Вооруженные силы Исламской республики Иран Hosein Velayati

Некоторые комментаторы считают, что ответные действия Израиля не заставят себя долго ждать. Граждане уверены, что регион может погрузиться в затяжной конфликт из-за подобных актов взаимной агрессии.

«Сейчас только День независимости Израиля закончится и ответочка тут же придёт или прилетит. Круговорот ответочек в регионе», — предполагает Eli S.

Часть людей предположила, что предоставленная информация может отличаться от того, что было на самом деле. Люди считают, что действия Ирана выглядят скорее в неприглядном свете, что может намекать на попытку очернить страну в информационном поле.

«Неужели Иран такой немощный, что не смог потопить гражданское судно? Странно как-то. Больше похоже на вброс или постанову», — считает Владимир П.

Отдельные пользователи оказались уверены, что Иран совершил обдуманный поступок, целью которого было лишь продемонстрировать Израилю, что Тегеран способен постоять за себя.

«Иран — очень сильная страна, в плане вооружения и армии. Именно поэтому Америка и Израиль не превратили его в подобие Ирака, Сирии и Ливии. Израиль и Америка знают, что у Ирана есть ядерное оружие. Поэтому с Ираном ведут такую «подлую войну», а не идут с ним на открытый конфликт. Удар Ирана по кораблю — это предупреждение. Корабль гражданский, а не военный. Поэтому Иран его не уничтожил, а слегка «цапнул». Иран не хочет убивать мирных жителей», — считает Казбек А.

Иранская баллистическая ракета Emad Tasnim News Agency

Нашлись и те, кто уверен, что после произошедшего, в целях недопущения больших жертв, Израиль не будет провоцировать Иран, а попытается сгладить углы в дипломатическом поле.

«России надо учиться у Ирана. Теперь Израиль десять раз подумает, устраивать ли атаки на объекты Тегерана», — поделился своим мнением Евгений З.

Напомним, 13 апреля телеканал Al Arabiya опубликовал информацию, согласно которой Иран выпустил ракету по израильскому судну в Аравийском море, вызвала реакцию среди интернет-пользователей.