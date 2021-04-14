Челябинск, , 20:17 — REGNUM Представители власти должны быть примером безупречного поведения. Исходя из этих принципов нужно вести и кадровую работу, заявил на совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он напомнил о том, что глава одного из поселений в Красноармейском районе попался пьяным за рулём. КК настоящему времени чиновник уже лишился должности. Также Текслер подчеркнул, что по поведению отдельных чиновников люди судят обо всей власти, не деля её на федеральную, региональную или муниципальную.

«Прошу об этом помнить и соответствующим образом поступать, что важно, вести кадровую политику, понимая эти обстоятельства», — добавил глава Южного Урала.