Вашингтон, 14 апреля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook («Дональд Кук») направился к проливам, ведущим к Черному морю, сообщает 14 апреля международная система позиционирования судов (AIS).

U.S. Navy. Mate Airman Eben Boothby Эсминец Donald Cook

Уточняется, что утром 14 апреля эсминец Donald Cook зашел в базу Суда-Бэй на греческом острове Крит, а через девять часов направился к проливу Дарданеллы.

С учетом средней скорости эсминцев этого типа в 14,3 узла, Donald Cook может появиться в Черном море 15 апреля.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба 6-го оперативного флота США заявляла, что в Черное море будет направлен не только эсминец Donald Cook, но и однотипный с ним Roosevelt («Рузвельт»). МИД Турции сообщал, что эти боевые корабли войдут в Черное море 14 и 15 апреля, и будут иметь право оставаться там до 4 и 5 мая соответственно.

Справка ИА REGNUM: ракетные эсминцы данного типа несут на своем борту до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также интегрированы в систему противоракетной обороны «Иджис».