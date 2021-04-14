Хельсинки, 14 апреля 2021, 20:17 — REGNUM В Сети появился новый трейлер экшен-игры Returnal. Его опубликовали 14 апреля на официальном YouTube-канале PlayStation.
Новый трейлер разработчики проекта посвятили враждебной фауне планеты Атропос. В ролике показали различных инопланетных чудовищ, с которыми предстоит сражаться главной героине.
Релиз Returnal ожидается уже 30 апреля 2021 года. Игра является эксклюзивом консоли PlayStation 5.
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