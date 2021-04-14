Мельбурн, Австралия, , 20:11 — REGNUM Релиз ролевой игры The Forgotten City состоится летом 2021 года. Об этом стало известно из нового трейлера проекта, опубликованного на YouTube-канале IGN 14 апреля.

В ролике показан неназванный город Римской империи, жители которого таинственным образом превращаются в статуи из золота. Главному герою предстоит раскрыть секрет этого проклятия и спастись самому.

Напомним, что The Forgotten City изначально создавалась как глобальная модификация для TES V: Skyrim. Однако со временем проект получил так много положительных отзывов, что разработчики решили превратить его в самостоятельную игру.

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