Киев, 14 апреля 2021, 20:10 — REGNUM В Херсонской области Украины силовики начали масштабные многоэтапные антитеррористические учения, где особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона.
Об этом вечером 14 апреля сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно источнику, в учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, государственной пограничной службы, национальной полиции и Госслужбы специальной транспорта.
Во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также административной границе с Крымом.
Спецслужба информирует, что в ходе отработки тренировочных задач усилена охрана стратегически важных объектов критической инфраструктуры: морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен.
ИА REGNUM отмечает, что ранее сегодня на совещании в Севастополе секретарь Совета безопасности РоссииНиколай Патрушев предупредил, что Украина при помощи США может начать военные действия против Крыма. Он подчеркнул, что речь может идти о провокациях с гибелью украинских солдат и потерей техники.