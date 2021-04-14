Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Разработчики социальных сетей Instagram и Facebook тестируют скрытие лайков. Об этом 14 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным СМИ, счётчик лайков будет скрыт у пользователей по всему миру, но они смогут выбрать, хотят ли они видеть количество отметок «мне нравится». «Некоторые пользователи обнаружили, что в меньшей степени чувствуют социальное давление, когда не видят отметки «нравится», но другие всё ещё хотят их видеть и следить за тем, что популярно», — объясняют представители компании Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что скрытие счётчика лайков начали тестировать еще в 2019 году. Но тогда нововведение коснулось лишь небольшой группы людей.

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