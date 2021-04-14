Миннеаполис, США, , 20:12 — REGNUM Сотрудницу полиции, застрелившую афроамериканца Данте Райта, обвиняют в убийстве второй степени. Об этом 14 апреля сообщает Associated Press.

Офицеру Ким Портер предъявят обвинения 14 апреля, через три дня после того, как Райт был убит во время пробки в городе Бруклин-Сентер. Портер грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что в рамках американского законодательства убийством второй степени считается намеренное убийство без сговора, убийство при намеренном причинении вреда здоровью или в результате безразличия к человеческой жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Бруклин-Сентер объявила, что ее сотрудница по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании Данте Райта. После случившегося власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время.