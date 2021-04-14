Монреаль, Канада, , 20:01 — REGNUM Разработчики игры Assassin's Creed Valhalla перенесли дату релиза первого сюжетного дополнения под названием «Гнев друидов». Об этом стало известно 14 апреля из Twitter-аккаунта проекта.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1382363166982688768

Изначально релиз дополнения должен был состояться 29 апреля 2021 года, однако теперь он состоится только 13 мая. Причины переноса пока не сообщаются.

Напомним, Assassin's Creed Valhalla — это ролевой экшен с открытым миром, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. Его релиз состоялся в ноябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован трейлер новой игры про Черепашек-ниндзя