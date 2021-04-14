Анкара, , 19:59 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 62 797 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Такие данные приводит 14 апреля министерство здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Сообщается также, что за последние 24 часа в больницах Турции скончались ещё 279 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны 55 413 человек.

Согласно последним данным, всего в Турции выявлено уже 4 025 557 носителей коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 34 734 больных COVID-19, излечились 3 480 146 пациентов.

Напомним, предыдущий рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован в стране накануне — 59 187 новых случаев.

В связи с осложнением эпидемической ситуации в Турции по решению правительства с 14 апреля ужесточён комендантский час, а также введены дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Читайте подробнее: В Турции ужесточают ограничительные меры из-за COVID-19