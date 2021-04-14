Белград, 14 апреля 2021, 19:57 — REGNUM Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартовало в Сербии, сообщает 14 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», — указано в сообщении пресс-службы фонда.
Отмечено, что Сербия «стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V».
Кроме того, в РФПИ подчеркнули, что производство российской вакцины в Сербии соответствует самым строгим стандартам.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля минздрав Белоруссии официально одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» белорусского выпуска.
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