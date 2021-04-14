Донецк, 14 апреля 2021, 19:57 — REGNUM Заседания Контактной группы будут проходить, как и раньше, до 2020 года, без так называемых общественников, на присутствии которых настаивала в своё время Украина, сообщили 14 апреля в пресс-службе МИД ДНР.
Соответствующая договорённость была достигнута между представителями Донбасса и Украины. Комментируя это решение, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила:
Договориться удалось благодаря влиянию ОБСЕ, оказавшей давление на украинскую сторону. То есть заседания возвращаются к старому формату. Она добавила, что Киев может снова начать тормозить переговорный процесс.
Напомним, Украина в конце 2019 года потребовала, чтобы на заседаниях Контактной группы присутствовали жители подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
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