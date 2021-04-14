Донецк, , 19:57 — REGNUM Заседания Контактной группы будут проходить, как и раньше, до 2020 года, без так называемых общественников, на присутствии которых настаивала в своё время Украина, сообщили 14 апреля в пресс-службе МИД ДНР.

Соответствующая договорённость была достигнута между представителями Донбасса и Украины. Комментируя это решение, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила:

«Было решено, что теперь заседания Контактной группы и рабочей подгруппы по политическим вопросам будут проходить только при участии официальных представителей сторон, представители общественности ни со стороны Украины, ни со стороны республик присутствовать не будут».

Договориться удалось благодаря влиянию ОБСЕ, оказавшей давление на украинскую сторону. То есть заседания возвращаются к старому формату. Она добавила, что Киев может снова начать тормозить переговорный процесс.

Напомним, Украина в конце 2019 года потребовала, чтобы на заседаниях Контактной группы присутствовали жители подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

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