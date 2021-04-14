Ижевск, , 19:57 — REGNUM Четыре общественные территории Удмуртии, созданные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», вошли в Федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года, утвержденный приказом Минстроя РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, в реестр включены Центральная площадь и сквер Драгунова в Ижевске, парк «Времена года» в Воткинске, а также парк «Юбилейный» в Кезу.

По мнению главы минстроя региона Дмитрия Сурнина, эти практики получили успех, поскольку в их разработке принимали участие жители республики.

«Там, где есть инициатива людей, практика всегда становится успешной», — отметил министр.

В пресс-службе напомнили, что с 26 апреля по 30 мая жители Удмуртии смогут вновь проявить инициативу, отдав голос за любой проект благоустройства на портале 18.gorodsreda.ru. По итогам голосования будут проводиться работы по нацпроекту в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года парк «Времена года» в Воткинске на стадии готовности 90% пострадал от сильного ливня. Тогда жители республики активно возмущались, что «один из самых масштабных проектов благоустройства» общей стоимостью около 300 млн рублей просто «смыло».

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