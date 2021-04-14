Мадрид, , 20:21 — REGNUM В рамках финансируемого ЕС проекта WeLASER разрабатывается автономный полевой робот, который уничтожает сорняки с помощью мощного лазера. Об этом сообщает голландский информационный портал FUTUREFARMING.COM.

Проект WeLASER создан для «разработки нехимического решения для борьбы с сорняками на основе инновационных технологий». Для достижения этой цели команда Центра автоматизации и робототехники, вкоторую вошли учёные из Испанского национального исследовательского совета (CSIC) и Мадридского политехнического университета (CAR-CSIC-UPM), разрабатывает автономного робота. Робот будет оснащен технологией искусственного интеллекта и машинного зрения и сможет отличать сорняки от сельскохозяйственных культур. Сорняки он уничтожит с помощью мощного лазера.

Пабло Гонсалес де Сантос, член CAR-CSIC-UPM и координатор проекта, заявил, что автономный робот — это не что иное, как мобильная платформа для перемещения системы уничтожения сорняков. «Эта система состоит из высокоэффективного лазерного луча, который, по сути, является таким же лучом, что используемых в медицине. Генерируемый лазерный луч фокусируется на меристемах растения достаточно долго, чтобы сжечь их, и таким образомубить их», — сказал он.

По словам Гонсалеса де Сантоса, робота можно приспособить для работы с любыми культурами. Первоначально проект WeLASER будет сосредоточен на сахарной свекле, а также на пшенице и кукурузе.

Меристемы — это чувствительные части растений, которые позволяют им расти. Следовательно, фокусировка лазера на этих точках предотвратит распространение сорняков среди сельскохозяйственных культур, что, в свою очередь, повысит урожайность. «Будет разработан прецизионный (обладающий высокой точностью) сканер, чтобы лазерный луч мог сосредоточиться именно на меристемах. Затем положение меристем будет определено с помощью интеллектуальной системы машинного зрения. Эта система фотографирует урожай. С использованием методов искусственного интеллекта робот будет определять полезные растения, отличая их от сорняков и, наконец, определять положение меристемы каждого сорняка», — объясняет Гонсалес де Сантос.

По словам Гонсалеса де Сантоса, робота можно приспособить для работы с любыми агрикультурами. Первоначально проект WeLASER будет сосредоточен на сахарной свекле, а также на пшенице и кукурузе.

Робот, который используется в этом проекте, изначально был разработан французской компанией Agreenculture. Он называется CEOL и предназначен для автономной работы. По данным Agreenculture, его гибридная система снижает расход дизельного топлива в 3−5 раз по сравнению с обычным трактором.

CEOL оборудован подъемником, позволяющим адаптировать его к различным устройствам: он может перевозить или буксировать оборудование различных размеров и, таким образом, роботизировать большую часть работы, выполняемой сегодня с помощью тракторов. Поэтому CEOL может работать в более короткие промежутки времени и с более сложными почвами и в тот период времени, когда сорняки находятся на ранней стадии.

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