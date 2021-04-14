Вашингтон, , 19:54 — REGNUM В Сети появился новый геймплейный трейлер игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Его опубликовали 14 апреля на YouTube-канале издательства Dotemu.

В ролике разработчики проекта показали фрагменты игрового процесса за каждого из четырёх главных героев. В видео можно увидеть кадры сражения как с обычными противниками, так и с боссами.

Напомним, дата релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge пока не называется. Игра будет доступна на PC и актуальных консолях.

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