Вашингтон, 14 апреля 2021, 19:54 — REGNUM В Сети появился новый геймплейный трейлер игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Его опубликовали 14 апреля на YouTube-канале издательства Dotemu.
В ролике разработчики проекта показали фрагменты игрового процесса за каждого из четырёх главных героев. В видео можно увидеть кадры сражения как с обычными противниками, так и с боссами.
Напомним, дата релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge пока не называется. Игра будет доступна на PC и актуальных консолях.
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