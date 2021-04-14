Бишкек, , 19:54 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов подписал постановление о создании государственного учреждения «Центр по развитию халяль-индустрии» при министерстве экономики и финансов. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе правительства.

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Финансировать новую госструктуру будут из республиканского бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законодательством страны.

При этом власти обещают перевести Центр по развитию халяль-индустрии на самофинансирование с 1 июня 2024 года.

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