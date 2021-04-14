Нижний Новгород, , 19:53 — REGNUM Жительница Дзержинска, работающая главным бухгалтером на одном из местных предприятий, пожаловалась в полицию на мошенников, похитивших у нее 1 млн 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

По словам 56-летней женщины, ей позвонила девушка, которая представилась агентом мониторинга одного из крупных банков и сообщила о том, что ею якобы был замечен несанкционированный вход в личный кабинет потерпевшей.

Затем ее переключили на «технического менеджера», который расспросил о последних операциях по счету и перенаправил звонок на «юриста банка». Тот, в свою очередь, убедил потерпевшую в том, что принадлежащие ей деньги «необходимо застраховать и внести на внутренний счет банка».

Его слова подтвердил якобы капитан следственного комитета города Москвы, который заставил женщину поверить в то, что он возбудит уголовное дело против злоумышленников.

Действуя по указаниям мошенников, женщина сняла деньги со своего счета и перевела их небольшими суммами на разные номера карт, которые ей продиктовали мошенники.

Аналогичная ситуация произошла с 72-летней жительницей города Сарова, которой позвонила девушка, которая представилась «следователем из Москвы» и сообщила о задержании злоумышленника, у которого изъята доверенность на осуществление финансовых операций от ее лица.

В дальнейшем по телефону лжесотрудница правоохранительных органов попросила пожилую саровчанку помочь следствию, при этом пригрозила ей ответственностью за «невыполнение законных требований сотрудников полиции».

Доверившись незнакомке, пенсионерка выполнила полученные по телефону инструкции и перевела более 900 тысяч рублей на продиктованные мошенницей счета.