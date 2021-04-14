Бишкек, , 19:52 — REGNUM В Чуйской области Киргизии обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Об э\том сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 14 апреля.

В схроне, который предположительно принадлежит одной из местных криминальных группировок, были найдены гранатомет РПГ-26 «Аглень», два магазина от автомата АК-74 и 59 патронов калибра 5,45 мм.

В ведомстве отмечают, что это оружие и боеприпасы, вероятнее всего, были похищены у одной из силовых структур в ходе «Апрельской революции» 2010 года или же утеряны силовиками при штурме дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция» — вооруженный переворот, во время которого был свергнут президент Курманбек Бакиев, в итоге сбежавший в Белоруссию.