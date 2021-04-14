Вологда, 14 апреля 2021, 19:51 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал документы на участие в праймериз «Единой России» на выборы в региональное заксобрание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Документы для участия в процедуре предварительного голосования партии подалли 136 человек, в том числе мэр Вологды Сергей Воропанов и мэр Череповца Вадим Германов.
Напомним, предварительное голосование ЕР продлится в течение семи дней — с 24 по 30 мая. Кандидаты, набравшие большее количество голосов избирателей и возглавившие рейтинг, пойдут на выборы 19 сентября.