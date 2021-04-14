Челябинск, , 19:48 — REGNUM Минобороны РФ выплатит жительнице Челябинской области Светлане Л. компенсацию морального вреда из-за гибели её сына. Об этом в Facebook написал адвокат Александр Передрук.

Такое решение вынес Верховный суд России. Ранее нижестоящие суды возлагали обязанность выплаты компенсации на того офицера, который был осуждён после гибели призывника.

«Судьи согласились со мной в том, что компенсировать вред семье погибшего солдата должно государство, а не осуждённый офицер», — отметил адвокат.

Размер компенсации превысит 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, юноша покончил с собой во время службы в Уссурийске (Приморский край). Этому способствовали унижения и невыносимые условия службы, а также физическое насилие. Старший лейтенант Евгений Х. позднее был осуждён к шести годам лишения свободы.