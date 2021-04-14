Москва, , 19:48 — REGNUM Комитет Госдумы по физкультуре и спорту поддержал налоговую и финансовую поддержку футбольного клуба «Ахмат», передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

В ближайшее время профильный комитет подготовит обращение в правительство РФ с указанием конкретных предложений, направленных на поддержку спортивного клуба.

Поводом для обсуждения послужило решение министерства финансов США включить «Ахмат» в санкционный список, в итоге клуб лишился спонсорской поддержки ряда компаний.

«Это необоснованное решение — применить санкции к профессиональному спортивному клубу», — отметил глава комитета Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

США ввели санкции в отношении Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».

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