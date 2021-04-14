Киев, , 19:47 — REGNUM На Украине готовы уже в ближайшее время удвоить объёмы военного производства, говорится в заявлении государственного концерна «Укроборонпром», обнародованном вечером 14 апреля.

Сообщается, что концерн уже разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности. Такой шаг предпринят, учитывая «стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины».

«Укроборонпром» информирует, что в 2020 году предприятия, входящие в состав концерна, выполнили государственный оборонный заказ на 100%, причём каждый пятый контракт был завершен с опережением графика. Объёмы производства в прошлом году составили 30,2 млрд грн. Это показатель в первом квартале текущего года приблизился к 7 млрд грн в денежном эквиваленте, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Согласно открытой информации, наибольший вклад в достижение общего результата сделан в области авиастроения и авиаремонта — более 3,2 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что 12 апреля в правительстве заявили, что в ближайшее время утвердят новую стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны.