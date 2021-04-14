Женева, Швейцария, , 19:46 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 679 003 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 136 996 364 человек. Такие данные приводит 14 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 10 367 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 951 832.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 567 849 выявленных случаях заболевания и 9521 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.