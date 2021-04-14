14 апреля 2021 | Время чтения 9 мин

Особенным в нынешнем году случился апрель. Новоявленная природная аномалия захватила многие сферы жизни, заставляя задуматься над последствиями изменений. И не радоваться безоглядно им всем подряд: ведь слишком наглядным был опыт последних десятилетий нашей жизни.

Андрей Сафонов, , 21:51 — REGNUM В общем-то, иллюзия понятности и скучнейшего однообразия современных нам обстоятельств жизни свою положительную роль сыграла: не каждый успел извести свою внутреннюю энергию на попытки осознать происходящее и предугадать будущее. Которое на ближайшие два десятилетия гарантирует нас от воцарения выходца из чернобыльской зоны Малороссии (даром что уроженца Подмосковья) и ему подобных. А именно: Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться в президенты еще на два срока, и побить рекорд новейших времён, нравится это кому или нет. Тем более что новых лидеров за прошедшие 22 года страна так и не вырастила; или не догадывается о том, как когда-то не подозревала о существовании нынешнего руководителя страны. Слишком трудоёмок и опасен, судя по всему, процесс формирования окружения конкретного лица, особенно — при неоднократно и полностью выбитой элите. К которой во времена «доисторического материализма» было принято относить тех, кто принимает на себя первый удар врага Отечества либо иной угрозы. Что и даёт ему и его отпрыскам положенные права и возможности: честь в обмен на жизнь.

Сергей Иванов. В смутное время. 1908

4 Жак-Луи Давид. Клятва Горациев. 1784

Как известно, 1 июля 2020 года в России было проведено народное голосование по поводу поправок к Конституции России, так как сама она, принятая через несколько месяцев после известного «парламентского кризиса» 1993 года, в поправках, безусловно, нуждалась. Всего с 16 марта по 1 июня прошлого года в опросе ИА REGNUM приняло участие 184 352 человека, абсолютное большинство — 96,5% из которых — жители России. Результаты опроса весьма однозначны и показательны.

Генеральное распределение ответов на вопрос: «Какой блок поправок Вам наименее по душе?»

1 Закрепление мер соцподдержки 11,0 2 Дети как государственный приоритет 8,9 3 Понятие брака как союза мужчины и женщины 7,4 4 Верховенство российского права над международным 11,8 5 Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям 9,8 6 Возможность для Путина избираться в 2024 году 21,7 7 Усиление роли Госдумы и Совета Федерации 14,3 8 Закрепление роли Госсовета 15,1

Лидерами своеобразного антирейтинга предпочтений респондентов, согласно генерального распределения ответов на вопрос «Какой блок поправок Вам наименее по душе?» стал блок из трёх поправок (варианты №6−8), касающихся государственного строительства, похожих на переустройство системы управления государством в интересах соблюдения баланса интересов сформировавшихся элитных групп.

Элитное сборище Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Каждый участник опроса мог выбрать 3 варианта ответа. На первом месте по непопулярности — обнуление президентских сроков действующего президента, то есть — «возможность для Путина избираться в 2024 году». Данная поправка стала безусловным лидером антирейтинга с 21,7% голосов участников опроса. На втором месте стоит некое «закрепление роли (какого-то) Госсовета» (15,1%). На третьем — «усиление роли Госдумы и Совета Федерации» (14,3%).

Больше всех вариант про «возможность для Путина избираться в 2024 году» не нравится молодёжи самого активного возраста — от 18 до 30 лет (27,5%), да и прочим — тоже, в том числе и 17,1% принявших участие в опросе пенсионеров. У прочих возрастных групп антирейтинг «обнуления» зашкаливает за 20%. Всё сказанное верно даже для работников госструктур и бюджетников.

Генеральное распределение ответов на вопрос: «Какой блок поправок Вам наиболее по душе?», %

1 Закрепление мер соцподдержки 24,5 2 Дети как государственный приоритет 17,2 3 Понятие брака как союза мужчины и женщины 12,6 4 Верховенство российского права над международным 14,7 5 Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям 22,7 6 Возможность для Путина избираться в 2024 году 5,2 7 Усиление роли Госдумы и Совета Федерации 2,1 8 Закрепление роли Госсовета 1,0

На вопрос «Какой блок поправок Вам наиболее по душе?», каждый участник опроса мог выбрать 3 варианта ответа.

Наиболее популярными (с долей более 20%) явились варианты ответа, демонстрирующие стремление респондентов к социальной справедливости. Так, первое место в рейтинге предпочтений занял вариант №1 «Закрепление мер соцподдержки» с максимальной долей в 24,5%. Данный вариант в чистом виде отражает не вполне удовлетворительное материальное положение населения. Данный вариант наиболее популярен среди наименее обеспеченных участников опроса (26,1%) и среди более состоятельных, включая респондентов с очень высоким доходом. А вот среди лиц с просто высоким доходом «Закрепление мер соцподдержки» находится тоже на важном, но только лишь втором месте (на первом — вариант № 5).

Социальная поддержка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Второе место уверенно занял вариант № 5 «Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям» с долей в 22,7%. Данный вариант символизирует, со слов инициатора конституционных новаций, стремление высшего руководства страны к «национализации элит», без которой гибель нашего государства является вопросом лишь времени, причём, похоже — самого ближайшего. В глазах же «электората» данный пункт выражает ещё и стремление к равенству, в лозунге Великой Французской Революции «Свобода, Равенство, Братство!» занимавшему второе место, чего, как показывает история прошедших веков и потрясений, оказалось недостаточно. И требование равенства выходит на первое место — как странообразующее понятие, как долгожданная и так пока не обретенная национальная идея.

Лучше всех тот революционный лозунг, судя по максимальному количеству голосов (23,4%), отданных за данный вариант, помнят пенсионеры, для которых равенство даже несколько важнее мер соцподдержки (там их доля мнений составляет 23,1%). В чём с пенсионерами солидарны участники опроса с очень высоким доходом (22,8%), для которых соцподдержка также важна и находится на втором месте (21,1%).

Чаяния электората находят свое отражение в позиции партий политического спектра весьма по-разному, иногда — весьма парадоксальным образом. Так, на фоне мечтаний большинства респондентов о нормальной социальной поддержке (1 место в рейтинге предпочтений) и хотя бы — условном равенстве с чиновниками (2 место), «Партия Власти» ставит во главу своих приоритетов «Верховенство российского права над международным» (20,9%), а затем уже следуют соцподдержка (19,7%) и «равенство» (17%). У остальных парламентских партий соцподдержка стоит на 1 месте, а «равенство» — на том же втором, причём в обоих случаях со значениями выше 20%. На третьем месте у «единороссов» стоит «Возможность для Путина избираться в 2024 году» (15,9%, то есть — пресловутое «обнуление сроков»). Что для сторонников прочих парламентских партий вообще никакой не приоритет, и находится вообще на 6-м месте: у КПРФ с 3,1%, у ЛДПР — с 5,1%, у «СР» — с 4,9%.

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830

Но, тем не менее, вариант с обнулением прошёл фильтры, как референдума, так и последующих. Пусть и на грани фола: возможности «обнуления» бывают, как известно, очень разными, вплоть до силового. Ведь известно, что последняя российская династия Романовых воцарилась с окончанием «Смутного времени», ставшего следствием попытки внедрения принципов европейского парламентаризма, чуждых в то время нашей земле и людям. Чему не помогла даже иностранная поддержка: от финансовой до силовой.

Подписание упомянутого закона президентом вызвало раздраженную реакцию Западных СМИ, власть предержащих и части общественности. Что сути явления не меняет, при том что отношение к самой монархии весьма неоднозначно. Что наглядно продемонстрировали результаты опроса ИА REGNUM о судьбах российской монархии, проведенного летом 2019 года (более 35 тыс. респондентов).

Распределение ответов на вопрос: «Что такое монархия для России?», %

Монархия в России — это отлично или неплохо Нет мнения Монархия в России — это нехорошо или ужасно 27,6 10,3 62,1

Прежде всего, следует отметить: анализ однонаправленных ответов на вопрос «Что такое монархия для России?» показал, что значительное большинство (62%) наших респондентов эту идею отвергает, причём более половины (52,5%) — категорически. На этом анализ опроса можно было бы прекратить, только вот почти 28% опрошенных говорят, что такая трансформация государственного устройства России вполне приемлема, причём 18,3% отнеслись бы к ней с энтузиазмом.

Генеральное распределение ответов на вопрос №3. «Представим, что решение о восстановлении монархии в России принято. Кого лично Вы хотели бы видеть на троне?», %

Президента Путина — без вариантов 16,8 Премьер-министра Медведева 0,2 Члена дома Романовых 9 Кого-нибудь из европейских королевских династий 1,7 Давайте нового выберем, как после Смутного времени 11,8 Я против монархии 54,6 На троне буду я сам 5,9

Распределение ответов на вопрос «Кого лично Вы хотели бы видеть на троне?» показало что 61,5% респондентов однозначно против возврата к монархии, считая тех, кто согласен на неё при условии, что сам возглавит державу. На этом фоне 16,8% голосов, отданных за нынешнего Президента, как возможного кандидата на российский престол, показательны как уровень поддержки и доверия к нему самому.

Подписание закона об «обнулении» сроков президентства совпало с появлением признаков знаковых изменений как во внешней, так и во внутренней политике. Причём — в сторону разумного ужесточения позиций. Что во внешней политике уже даёт свои плоды в виде «понуждения к диалогу» мирового «гегемона», о чём последний уже просит.

На стыке внешней и внутренней политики подвижки также более, чем знаковые. К примеру, празднование 60-летия первого полета человека в космос в кои-то веки было избавлено от налёта «дружбанародности», к которой Россия десятилетиями приучала, как выяснилось по сообщениям с просторов «Великого Турана» — напрасно, нынешних арендодателей (когда-то — нашего) космодрома под условным названием «Байконур» (Ленинск, Тюратам, проч.). Потому упор был сделан на причастных: 12 апреля глава государства посетил Саратовскую область, где провёл совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции. Там же Путин и поздравил работников отечественной, то есть — нашей ракетно-космической отрасли.

Всему свое время. И каждому — своё.