, 19:41 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар сравнил партнёра по команде Килиана Мбаппе с экс-одноклубником Лионелем Месси из «Барселоны». Об этом 14 апреля пишет Mundo Deportivo.

«У них кардинально разные стили игры. Месси — лучший из тех, кого я видел, а Килиан — на пути к тому, чтобы стать одним из лучших», — отметил Неймар.

Месси является воспитанником «Барселоны», играет в основном составе с 2003 года. Вместе с клубом завоевал 34 трофея.

Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако».