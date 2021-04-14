Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Президент США Джо Байден 14 апреля начал отменять ограничения на аборты, введенные в сфере планирования семьи экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, что администрация Трампа ввела запрет на финансирование из федерального бюджета организаций, выступающих за аборты, а также запретила программам по планированию семьи перенаправлять людей в клиники, где делаются аборты, что значительно уменьшило приток их клиентов.

Администрация подсчитала, что из-за этого более 1,5 млн женщин не получили доступ к программе. Также это привело к более 180 тыс. незапланированных беременностей.

Предложенный Байденом законопроект предлагает восстановить связь между семейными программами и клиниками, которые делают аборты. Таким образом, система начнет работать также, как во времена экс-президента Барака Обамы.

Отметим, что данные изменения в законе, это уже второй шаг администрации в вопросе об абортах. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США разрешило женщинам покупать лекарства для самопроизвольного прерывания беременности без рецепта врача.