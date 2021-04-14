Монреаль, Канада, , 19:33 — REGNUM Сценарист игры Dragon Age 2 Дэвид Гейдер рассказал о том, что бы он хотел изменить в проекте. Об этом 14 апреля сообщает издание PC Gamer.

Гейдер описал Dragon Age 2 как «фантастическую игру, скрытую под горой компромиссов, срезанных углов и сжатых сроков». По словам сценариста, он бы хотел сделать развитие третьего акта сюжета более постепенным, отчего конфликт между магами и тамплиерами не казался бы таким внезапным.

Помимо этого, он хотел переделать финальный бой с Орсино — так, чтобы антагонист мог и вовсе не нападать на игрока. Также в планах сценариста был возможный роман с Варриком, одним из спутников главного героя.

ИА REGNUM напоминает, что Dragon Age 2 — это ролевая игра, разработанная канадской студией Bioware. Она получила преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.

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