14 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В иных условиях Украину можно было бы назвать «страной победившего мирного атома». Что бы об этом ни думала САМА ГРЕТА ТУМБЕРГ, но атомная электростанция – это очень высокотехнологическое сооружение, а атомная электроэнергия – наиболее дешевая в списке. Для Украины атомная энергетика, с каким бы цинизмом ее ни насиловали политики, является «подарком судьбы и Советского Союза». Ведь в общем энергопотреблении страны на 2019 год атомная энергия составляла 53,9%.

Андрей Ганжа, , 21:05 — REGNUM Но сейчас мир смотрит на ядерные объекты Ирана. Особенно пристально и уже давно на них смотрит Израиль. Причем не только на иранские. В ночь на 7 апреля 1979 года во французском порту Ля-Сиен-сюр-Мер взлетел на воздух ангар с двумя реакторами для Ирака — «Таммуз-1» и «Таммуз-2». В июне 1981 года израильские самолеты уничтожили на территории Ирака ядерный реактор «Осирак» (операция «Опера»). В сентябре 2007-го реактор «Аль-Кибар» был уничтожен израильтянами в сирийском Дейр-эз-Зоре (операция «Фруктовый сад»). О загадочных смертях иранских и иракских ядерщиков, включая недавнее убийство Мосхена Фахри-заде, на таком фоне можно даже не вспоминать.

Мирный атом Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Но персы упрямые. И за последние годы они построили целый ряд объектов, которые можно определить как «элементы ядерной программы»: завод по обогащению урана в Натанзе, подземный завод по обогащению урана в Фордо, установка по производству тяжелой воды и строящийся в Араке реактор на тяжелой воде, завод по переработке урановой руды в Исфахане. Выход США из «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД), предусматривавшего иранский отказ от военной ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций, дал Тегерану повод демонстративно возобновить программу, и возобновить дерзко. В начале апреля Иран заявил о запуске на заводе в Натанзе очередного каскада из 164 усовершенствованных центрифуг типа IR-6, а также о том, что он начал испытания центрифуг IR-9, которые будут обогащать уран в 50 раз быстрее, чем разрешенные СВДП центрифуги первого поколения IR-1.

8 апреля на заводе в Натанзе произошел взрыв. Имела ли там место хакерская атака или очередной Джеймс Бонд спас мир куском пластида — об этом мир узнает не скоро. Но фотографии наземных строений в принципе подземного завода убеждают: взрыв был грандиозный. По труду и результат: источники сразу сообщили, что Ирану теперь может потребоваться как минимум девять месяцев, чтобы возобновить обогащение урана на этом объекте.

Наземные сооружения завода Натанзы до и после взрыва. Можно только представить, что творится под землей Ynet.co.il

Первоначально было объявлено, что авария произошла в результате хакерского вторжения, но в «Нью-Йорк Таймс» сразу предложили версию израильского следа. Дальше всё становится интереснее: в Израиле уже не первый год идут перманентные выборы в Кнессет (23 марта состоялись уже четвертые за два года). А в такое время сохранить информацию невозможно.

Вот и сейчас бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт открыто обвиняет премьера Биньямина Нетаньяху в том, что он «торгует безопасностью Израиля». Ольмерт заявил об этом в интервью вебсайту ynet и повторил уже обнародованные ранее журналистом Бен Каспитом слова о том, что проникновение в реактор в Натанце произошло уже «много лет назад». То есть, по версии Ольмерта, получается так — взрывчатка лежала в Натанце не со вчера, а сейчас Нетаньяху распорядился об атаке, руководствуясь сугубо политическими соображениями, хотя на самом деле необходимости в этом на данный момент не было. Информацию об ответственности «Моссада», по мнению Ольмерта, Каспита и других экспертов и обозревателей, Нетаньяху слил New York Times преднамеренно и тем самым нанес большой ущерб безопасности Израиля и оперативникам.

Что же, остается только где-то позавидовать евреям — у них очень бесцеремонный, но и ОЧЕНЬ предусмотрительный премьер. Но сейчас не о евреях, а об украинцах. Сразу после взрыва в иранском министерстве иностранных дел заявили, что «утечки и жертв не было, но это могло привести к катастрофе, это можно было бы рассматривать как преступление против человечности». А глава иранского ядерного агентства Али Акбар Салехи добавил, что это был «ядерный терроризм» и что Иран оставляет за собой право на ответ.

«Ядерный терроризм», осуществляемый государством, это новое слово в международной политике. И оно заставляет вспомнить об Украине.

Чернобыль. Замер уровня радиации. 1986

Она сейчас управляет четырьмя атомными электростанциями с 15 реакторами, расположенными на Волыни и на юге страны. В некотором роде ее можно рассматривать как минное поле с пятнадцатью грандиозными минами. И можно вспомнить, Чернобыль в помощь, как нервно реагировала Европа на события 1986 года и какие грандиозные усилия приложил Советский Союз для ликвидации их последствий.

Сообщения об аварийных ситуациях и инцидентах на АЭС регулярно появляются в новостных лентах: на Южно-Украинской, на Запорожской, на Ровенской, на Хмельницкой. И это только в последние полтора года. Но пока речь идет только об износе оборудования или человеческом факторе. И остается только предполагать возможный сценарий «ядерного терроризма»: какой «Израиль» заправляет самолеты, с какой стороны прилетит боеприпас или какой условный «Нетаньяху» что-нибудь «заложил» где-нибудь в Южно-Украинске.

Последний рубеж украинских АЭС МВД Украины

Отказаться от атомной энергетики Украина не может. Наоборот, доля атома в общем энергобалансе за 20 лет выросла с 47,3 до 53,9 процента, и общий прогноз развития атомной энергетики на период до 2035 г. предполагает дальнейший рост этой доли в общей структуре генерации.

Надо сказать, чту украинские АЭС охраняет очень крутой спецназ из «Скорпиона». Но что-то подсказывает, что объект в Натанзе тоже трепетно охранялся крутыми спецами из Корпуса стражей Исламской революции. Но похоже, на любой КСИР есть свой «Моссад».

Эмблема КСИР

Поэтому, в случае творческого распространения эпидемии «ядерного государственного терроризма» в горячих точках (а Украина именно таковой и является), можно предположить вероятность солидарного решения всех сторон о внешнем контроле и охране предприятий украинской атомной энергетики.

Это к вопросу о перспективах суверенности Украины…